У Київраді створили нове міжфракційне об`єднання "Успішний Київ". У нього увійшли представники "Слуги народу", "УДАР", "Батьківщина" та "ОПЗЖ".

Його мету загалом можна схарактеризувати так: за все хороше й проти усього поганого.

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Ми об‘єднались заради того, щоб втілити нашу мету — створити місто для комфортного життя людей. Успішний Київ — це прогнозований та зручний громадський транспорт, доступне та інклюзивне міське середовище. Успішний Київ має умови для інвестицій та розвитку підприємництва,

— повідомив Владислав Трубіцин, депутат від "Слуги народу".

Він й очолив це міжфракційне об`єднання. Крім того, Трубіцин є головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

До об’єднання поки що увійшли 23 депутати – всі вони мають спільне та чітке бачення розвитку столиці, йдеться у заяві.

Процес вступу інших депутатів, які розділяють ідеї та цілі нового міжфракційного об‘єднання, триває.

Раніше на першому засіданні Київради нового скликання міський голова Віталій Кличко закликав створити велику коаліцію у яку він запрошував представників всіх фракцій.

За результатами виборів у 2020 році до Київради пройшли 7 партій – "Європейська солідарність" (32 депутат), "УДАР" (29 депутатів), "Єдність" (14), "Батьківщина" (12), ОПЗЖ (12), "Слуга народу" (12) та Голос (9).

До речі, з найменшої фракції Київради виключили депутата Костянтина Богатова через те, що він побив ведучого шоу "Телебачення Торонто".