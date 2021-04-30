Услід за столицею: з 1 травня Київщину також хочуть перевести у жовту зону

У МОЗ вважають, що Київську область із 1 травня можна виводити з червоної зони епідемічної небезпеки. Відповідне подання вже направили до спеціальної комісії, яка ухвалює такі рішення.

Київщину рекомендують перевести відразу в жовту зону. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу.

До теми З травня в Україні ще 2 області не будуть "червоними", – Ляшко

Київська область йде з червоної зони

За його словами Київська область готова до пом’якшення карантину.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки.

Обмеження у жовтій зоні карантину

у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;

у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;

масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;

можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра;

заклади харчування можуть працювати лише до півночі;

заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.

Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу