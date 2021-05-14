На Київщині 14-літнього хлопця знайшли повішаним на дереві

У Київській області, у місті Вишгород, 13 травня зник 14-річний хлопець. Поліція його знайшла вночі повішаним на дереві. Ймовірно, що підліток скоїв самогубство.

У день зникнення школяр надсилав у спільному чаті з однокласниками фотографії бойових набоїв до зброї. Він писав, що збирається їх підірвати.

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Пішов у музичну школу й не повернувся

Втім, невідомо чи вдалося йому це зробити.

Його почала шукати мати – підліток мав іти до музичної школи, але на заняття так і не з’явився. Правоохоронці перевірили камери спостереження й знайшли хлопця повішаним на дереві. В його речах були 4 набої до автомата.

Не виключають вбивство

У пресслужбі поліції зазначили, що хлопець скоїв самогубство. Втім, правоохоронці не виключають вбивство – справу відкрили за цією статтею. Наразі йде слідство – перевіряють усі факти.

В Україні різко зросла кількість дитячих самогубств

В Україні з початку 2021 року правоохоронці фіксують різке зростання кількості спроб дитячих самогубств. Якщо впродовж минулого року було 123 таких випадки, то від початку поточного року – вже 101.