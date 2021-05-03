Скоїв смертельну ДТП: на Київщині затримали 20-річного іноземця

Аварія сталася у селищі міського типу Чабани під Києвом. Внаслідок зіткнення Hyundai та Volkswagen загинув пасажир "німця". Ще одну людину медики швидкої відвезли до лікарні.

На місці події працювали лікарі екстреної допомоги та поліцейські. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження, яке кваліфікували як порушення правил безпеки, які привезли до смерті людини.

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Правоохоронці кажуть, що, ймовірно, до аварії призвели дії водія Hyundai.

Від 3 до 8 років позбавлення волі

Як з'ясували слідчі, водій "корейця" виїхав на перехрестя водночас з Volkswagen, хоча мав пропустити його.

Судячи з усього, зіткнення сталося на досить великій швидкості. Принаймні наслідки аварії виявилися дуже серйозними.

35-річний пасажир Volkswagen загинув на місці події. Один з учасників аварії отримав травми.

Водія Hyundai поліцейські затримали. Ним виявився 20-річний громадянин Узбекистану. Незабаром суд обиратиме чоловіку запобіжний захід.

Якщо провину молодика визнає суд, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Також зловмисника можуть позбавити прав на 3 роки після звільнення.