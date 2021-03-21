На Київщині почав діяти локдаун: перелік заборон
З неділі, 21 березня, у Київській області посилили карантин. Напередодні МОЗ відніс столицю і область до червоної карантинної зони.
Джерело:24 канал
Карантин посилили через загрозливу ситуацію із коронавірусом. Влада столиці й області вирішила ввести локдаун через збільшення кількості нових хворих на COVID-19 та почастішання шпиталізацій.
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Локдаун на Київщині з 21 березня: що заборонено
- Робота закладів культури.
Зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали.
- Спортивні зали і салони краси можуть працювати за індивідуальним записом, зробленим заздалегідь.
- Робота ТРЦ.
Можуть працювати продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, магазини з продажу засобів гігієни та побутової хімії.
- Проведення релігійних богослужінь.
У випадках, якщо не забезпечено не менше 10 квадратних метрів на 1 особу.
- Проведення масових заходів.
Заборона стосується розважальних, спортивних, культурних, рекламних тощо.
- Присутність глядачів на спортивних змаганнях.
Як працюють школи та садочки
У школах дітей вже з понеділка 22 березня навчатимуть дистанційно. Це не стосується учнів 1 – 4 класів та спеціальних закладів освіти. Садочки працюють у звичайному режимі.
Чи їздить громадський транспорт
На території Київської області буде заборонено перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, трамваях, тролейбусах.
Але, на відміну від Києва, заповненими мають бути щонайменше 50% місць для сидіння.
Втім це рішення ще не остаточне: його переглядатимуть 22 березня.
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Після того, як місцева влада, вирішила посилити карантинні обмеження в області, МОЗ оновив список кольорових зон. Відтак у міністерстві охорони здоров'я віднесли Київ і Київську область до червоної карантинної зони.
Раніше до цього списку входили лише чотири області: Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська і Житомирська.
Які заборони діють у кожній із зон карнтину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про посилення карантину
- У Києві з 20 березня почав діяти локдаун.
- Він триватиме до 9 квітня включно. Таке рішення довелося ухвалити, оскільки ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби стала вкрай серйозною.
- Опсял столиці і в усій Київській області вирішили посилити обмеження.
- Загалом ситуація з коронавірусом в області загрозлива.
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