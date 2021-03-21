На Київщині почав діяти локдаун: перелік заборон

З неділі, 21 березня, у Київській області посилили карантин. Напередодні МОЗ відніс столицю і область до червоної карантинної зони.

Карантин посилили через загрозливу ситуацію із коронавірусом. Влада столиці й області вирішила ввести локдаун через збільшення кількості нових хворих на COVID-19 та почастішання шпиталізацій.

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Локдаун на Київщині з 21 березня: що заборонено

Робота закладів культури .

Зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали.

. Зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали. Спортивні зали і салони краси можуть працювати за індивідуальним записом, зробленим заздалегідь.

можуть працювати за індивідуальним записом, зробленим заздалегідь. Робота ТРЦ .

Можуть працювати продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, магазини з продажу засобів гігієни та побутової хімії.

. Можуть працювати продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, магазини з продажу засобів гігієни та побутової хімії. Проведення релігійних богослужінь .

У випадках, якщо не забезпечено не менше 10 квадратних метрів на 1 особу.

. У випадках, якщо не забезпечено не менше 10 квадратних метрів на 1 особу. Проведення масових заходів.

Заборона стосується розважальних, спортивних, культурних, рекламних тощо.

Заборона стосується розважальних, спортивних, культурних, рекламних тощо. Присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Як працюють школи та садочки

У школах дітей вже з понеділка 22 березня навчатимуть дистанційно. Це не стосується учнів 1 – 4 класів та спеціальних закладів освіти. Садочки працюють у звичайному режимі.

Чи їздить громадський транспорт

На території Київської області буде заборонено перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, трамваях, тролейбусах.

Але, на відміну від Києва, заповненими мають бути щонайменше 50% місць для сидіння.

Втім це рішення ще не остаточне: його переглядатимуть 22 березня.

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Червона зона карантину

Після того, як місцева влада, вирішила посилити карантинні обмеження в області, МОЗ оновив список кольорових зон. Відтак у міністерстві охорони здоров'я віднесли Київ і Київську область до червоної карантинної зони.

Раніше до цього списку входили лише чотири області: Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська і Житомирська.



Які заборони діють у кожній із зон карнтину / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про посилення карантину