Про зґвалтування поліцейські дізналися від 15-річної дівчинки, яка сама до них звернулася. Мешканка Сквири розповіла, що поїхала із друзями на озеро біля села Токарівка, де її зґвалтували.
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Що відомо про зґвалтування дівчини на Київщині
Чоловік зґвалтував дівчину подалі від її друзів / Фото поліції Білоцерківського району
- Заявниця розповіла правоохоронцям про те, що вона із друзями вживала алкогольні напої в альтанці. Під час пиятики до компанії приєдналися незнайомі чоловіки.
- Коли вже стемніло, один з незваних гостей запропонував дівчинці відійти та поговорити.
- Залишившись наодинці з жертвою, чоловік повалив її та зґвалтував.
Ймовірним злочинцем виявився 23-річний молодик. Його дії поліцейські кваліфікували як вчинення зґвалтування неповнолітньої. Якщо провину зловмисника визнає суд, йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.
Незабаром чоловіку обиратимуть запобіжний захід.
23-річний юнак перебуває в ізоляторі тимчасового тримання / Фото поліції Білоцерківського району