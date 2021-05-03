На Київщині 23-річного чоловіка затримали за зґвалтування дівчини-підлітка – фото

За кілька годин правоохоронці затримали ймовірного ґвалтівника, який нібито скоїв злочин у Білоцерківському районі Київської області.

Про зґвалтування поліцейські дізналися від 15-річної дівчинки, яка сама до них звернулася. Мешканка Сквири розповіла, що поїхала із друзями на озеро біля села Токарівка, де її зґвалтували.

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Поліцейські кажуть, що швидко розкрили злочин. Його нібито скоїв місцевий мешканець.

Що відомо про зґвалтування дівчини на Київщині



Чоловік зґвалтував дівчину подалі від її друзів / Фото поліції Білоцерківського району

Заявниця розповіла правоохоронцям про те, що вона із друзями вживала алкогольні напої в альтанці. Під час пиятики до компанії приєдналися незнайомі чоловіки.

Коли вже стемніло, один з незваних гостей запропонував дівчинці відійти та поговорити.

Залишившись наодинці з жертвою, чоловік повалив її та зґвалтував.

Ймовірним злочинцем виявився 23-річний молодик. Його дії поліцейські кваліфікували як вчинення зґвалтування неповнолітньої. Якщо провину зловмисника визнає суд, йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.

Незабаром чоловіку обиратимуть запобіжний захід.



23-річний юнак перебуває в ізоляторі тимчасового тримання / Фото поліції Білоцерківського району