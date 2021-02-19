Про пожежу у відділенні "Укрпошти" в Глевасі під Києвом поліцейські дізналися від бійців ДСНС. Саме рятувальники, які працювали на виклику, встановили, що будівлю підпалили.

На місце події приїхали слідчі. Вони зрозуміли, що вогонь палав лише у тій кімнаті, де був сейф.

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За словами керівника відділення, всередині сейфу була велика сума, яка мала б піти на виплати пенсій та соцвиплати мешканцям Глевасі.

Що відомо про пограбування "Укрпошти" в Глевасі



Чоловік вкрав понад 300 тисяч, та підпалив приміщення пошти, щоб знищити докази / Фото поліції Київської області

За кілька годин після скоєння злочину правоохоронці затримали підозрюваного в її скоєнні.

Зловмисником виявився 24-річинй місцевий мешканець, який вже відбував покарання за інші злочини.

Поліцейські вилучили у нього викрадені гроші – понад 300 тисяч гривень.

Також у чоловіка знайшли канабіс.

Незабаром затриманому повідомлять про підозру у скоєнні крадіжки. Якщо суд визнає його провину, йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.



Зловмисник може сісти у тюрму на 8 років / Фото поліції Київської області