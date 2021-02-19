24-річного чоловіка затримали на Київщині за крадіжку понад 300 тисяч та підпал пошти: фото

Джерело:Поліція Київської області
Про пожежу у відділенні "Укрпошти" в Глевасі під Києвом поліцейські дізналися від бійців ДСНС. Саме рятувальники, які працювали на виклику, встановили, що будівлю підпалили.
На місце події приїхали слідчі. Вони зрозуміли, що вогонь палав лише у тій кімнаті, де був сейф.
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Незабаром затриманому повідомлять про підозру у скоєнні крадіжки. Якщо суд визнає його провину, йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.
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