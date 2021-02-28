На Київщині у пожежі загинуло 2 людей
У Київській області в будинку сталася смертельна пожежа / ДСНС
У будинку в місті Васильків Київської області ввечері 26 лютого трапилася пожежа. На місці події рятувальники знайшли тіла 2 людей.
Джерело:ДСНС
Деталі пожежі на Київщині
Повідомлення про займання надійшло до рятувальників о 23:03.
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На місце події направили 9 рятувальників та 3 одиниці техніки.
За даними ДСНС, вогнем було охоплено 72 квадратних метри будинку.
Що відомо про загиблих
Під час ліквідації пожежі в будинку виявили 2 тіла. Одним загиблим виявився 67-річний господар будинку. Особу іншої жертви пожежі встановлюють.
Вогонь локалізували через 20 хвилин, а повністю погасили – майже через годину.
Наразі причина пожежі невідома.
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