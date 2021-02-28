У будинку в місті Васильків Київської області ввечері 26 лютого трапилася пожежа. На місці події рятувальники знайшли тіла 2 людей.

Деталі пожежі на Київщині Повідомлення про займання надійшло до рятувальників о 23:03. Читайте також Смертельна пожежа у "ковідній" лікарні в Чернівцях: головне про трагедію На місце події направили 9 рятувальників та 3 одиниці техніки. За даними ДСНС, вогнем було охоплено 72 квадратних метри будинку. Що відомо про загиблих Під час ліквідації пожежі в будинку виявили 2 тіла. Одним загиблим виявився 67-річний господар будинку. Особу іншої жертви пожежі встановлюють. Вогонь локалізували через 20 хвилин, а повністю погасили – майже через годину. Наразі причина пожежі невідома. Зверніть увагу! 27 лютого пожежа трапилася у Чернівецькій коронавірусній лікарні. Внаслідок трагедії загинуло 2 чоловіків віком 76 та 77 років.



Серед версій займання – проблеми з електропроводкою, вибух кисневого апарата та самопідпал одного пацієнта. Згодом останні дві версії спростували. За фактом пожежі правоохоронці відкрили кримінальну справу.