На Київщині у пожежі загинуло 2 людей

28 лютого 2021 , 16:20
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Джерело:

ДСНС

У будинку в місті Васильків Київської області ввечері 26 лютого трапилася пожежа. На місці події рятувальники знайшли тіла 2 людей.

Деталі пожежі на Київщині

Повідомлення про займання надійшло до рятувальників о 23:03.

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На місце події направили 9 рятувальників та 3 одиниці техніки.

За даними ДСНС, вогнем було охоплено 72 квадратних метри будинку.

Що відомо про загиблих

Під час ліквідації пожежі в будинку виявили 2 тіла. Одним загиблим виявився 67-річний господар будинку. Особу іншої жертви пожежі встановлюють.

Вогонь локалізували через 20 хвилин, а повністю погасили – майже через годину.

Наразі причина пожежі невідома.

Зверніть увагу! 27 лютого пожежа трапилася у Чернівецькій коронавірусній лікарні. Внаслідок трагедії загинуло 2 чоловіків віком 76 та 77 років.

Серед версій займання – проблеми з електропроводкою, вибух кисневого апарата та самопідпал одного пацієнта. Згодом останні дві версії спростували. За фактом пожежі правоохоронці відкрили кримінальну справу.