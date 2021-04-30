Інформація про зґвалтування літньої жінки надійшла до спецлінії правоохоронців днями від самої потерпілої. Слідчі, які прибули на місце події, побачили вкрай незвичну картину.
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Що відомо про зґвалтування 91-річної жінки під Києвом
- Поліцейські стверджують, що ввечері напередодні злочину 49-річний чоловік зі своїм другом вживав оковиту.
- Посеред пиятики зловмисник пішов до кімнати бабусі та зґвалтував її. Після цього він повернувся до столу та продовжив випивати.
- Слідчі затримали ймовірного ґвалтівника та зібрали докази причетності чоловіка до злочину.
- Сам 49-річний мешканець Гоголіва зізнався у скоєному.
Чоловіку вже повідомили про підозру. Йому інкримінують зґвалтування людини, з якою зловмисник перебуває у сімейних відносинах. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.
Незабаром суд обиратиме зловмиснику запобіжний захід.
Дивіться відео з чоловіком, який зґвалтував 91-річну бабусю: