Інформація про зґвалтування літньої жінки надійшла до спецлінії правоохоронців днями від самої потерпілої. Слідчі, які прибули на місце події, побачили вкрай незвичну картину.

Дивіться також Посварились у черзі: у Харкові чоловік влаштував стрілянину, є поранені

Як з'ясувалося, зловмисник накинувся на власну  бабусю напідпитку.

Що відомо про зґвалтування 91-річної жінки під Києвом

  • Поліцейські стверджують, що ввечері напередодні злочину 49-річний чоловік зі своїм другом вживав оковиту.
  • Посеред пиятики зловмисник пішов до кімнати бабусі та зґвалтував її. Після цього він повернувся до столу та продовжив випивати.
  • Слідчі затримали ймовірного ґвалтівника та зібрали докази причетності чоловіка до злочину.
  • Сам 49-річний мешканець Гоголіва зізнався у скоєному.

Чоловіку вже повідомили про підозру. Йому інкримінують зґвалтування людини, з якою зловмисник перебуває у сімейних відносинах. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

Незабаром суд обиратиме зловмиснику запобіжний захід.

Дивіться відео з чоловіком, який зґвалтував 91-річну бабусю: