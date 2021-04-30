На Київщині 49-річний чоловік зґвалтував свою 91-річну бабусю: відео

Надзвичайний злочин стався у селі Гоголів Броварського району Київської області. За даними слідчих, 91-річна жінка стала об'єктом сексуального злочину з боку власного онука.

Інформація про зґвалтування літньої жінки надійшла до спецлінії правоохоронців днями від самої потерпілої. Слідчі, які прибули на місце події, побачили вкрай незвичну картину.

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Як з'ясувалося, зловмисник накинувся на власну бабусю напідпитку.

Що відомо про зґвалтування 91-річної жінки під Києвом

Поліцейські стверджують, що ввечері напередодні злочину 49-річний чоловік зі своїм другом вживав оковиту.

Посеред пиятики зловмисник пішов до кімнати бабусі та зґвалтував її. Після цього він повернувся до столу та продовжив випивати.

Слідчі затримали ймовірного ґвалтівника та зібрали докази причетності чоловіка до злочину.

Сам 49-річний мешканець Гоголіва зізнався у скоєному.

Чоловіку вже повідомили про підозру. Йому інкримінують зґвалтування людини, з якою зловмисник перебуває у сімейних відносинах. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

Незабаром суд обиратиме зловмиснику запобіжний захід.

Дивіться відео з чоловіком, який зґвалтував 91-річну бабусю: