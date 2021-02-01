В селі Вороньків, що в Бориспільському районі бобри підточили декілька дерев – вони впали на електромережі й позбавили людей світла. Курйозний інцидент стався 31 січня.

Джерело: сторінка виконкому Вороньківської сільської ради у Facebook

"Винуватцями тривалої відсутності світла сьогодні були бобри, які поклали зуба на вороньківські тополі у парку на острові. Спецоперація енергетиків пройшла успішно — аварійні дерева ліквідовані та вже не загрожують лініям електромереж своїм падінням", — розповіли у виконкомі.

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Таке повідомлення повеселило користувачів соцмережі.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у Київській області в екопарку "Медвино" на людей напало стадо бізонів. На щастя ніхто не постраждав, але одну з автівок відвідувачів погнув зубр.