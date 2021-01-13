У місті Богуслав, що у Київській області, п’яний водій на Lada збив 2 літніх людей. Після ДТП він забрав свої речі з машини, а потім його кудись повезли поліцейські. У соцмережах підозрюють, що чоловіка хочуть "відмазати" від відповідальності.

Відео опублікували у спільноті "Київ Оперативний". Його зняв свідок ДТП.

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Машина моя, але за кермом був не я

У користувачів фейсбуку склалось враження, що правоохоронці забрали п’яного водія з місця ДТП й не виконали свою роботу – на кадрах видно, як він збирає свої речі у салоні автівки, яка щойно збила 2 літніх людей, поліцейські при цьому йому не заважали. Схоже, що ймовірний винуватець ДТП вирішив уникнути відповідальності.

Правоохоронці у цій ситуації повинні були його зупинити, адже все, що було у салоні авто – речові докази.

Поліція "закрила очі" на те, що робив "Іванович" – саме так його називали правоохоронці.

"Іванович", втім, заперечував, що він був за кермом, казав: "Це моя машина, але не я керував".

Водночас автор відео зазначив, що є свідки ДТП, які готові підтвердити, що саме цей п’яний водій збив людей.

На Київщині п’яний водій збив 2 людей: дивіться відео

Деталі ДТП

Це сталось у місті Богуслав на вулиці Петровського.

Lada (AI1527HP) збила 2 літніх людей.

Їх відвезли у лікарню. Про стан постраждалих наразі нічого не відомо.

У пресслужбі поліції Київської області про інцидент не чули – журналісту сайту 24 каналу там нічого не повідомили, але пообіцяли з'ясувати інформацію. Редакція сайту надіслала запити в МВС, а також у ДБР.