Як стверджують правоохоронці, члени угруповання змусили чоловіка перерахувати їм 15 тисяч фунтів стерлінгів, що у перерахунку на гривні майже дорівнює сумі в 568 тисяч. Організатором злочину нібито виступила жінка, яка мешкає у Великобританії.

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Про викрадення чоловіка поліцейські дізналися від самого потерпілого. Він звернувся до правоохоронців одразу ж, як тільки його відпустили.

Аргументували побиттям



49-річну громадянку Великобританії затримали у Києві за вчинення тяжкого злочину / Фото поліції Києва

Громадянин Литви розповів, що у Київ він прилетів зі своєю знайомою, яка й вмовила його поїхати до Борисполя.

Пара прибула за потрібою їм адресою, до приватного будинку, де їх зустріли двоє місцевих жителів.

Чоловіки повідомили литовцю, що він нібито винен знайомій чималу суму коштів, та почали його бити.

Потерпілого утримували у неволі більше доби. Відпустили його лише після того, як він перерахував всю суму організаторці злочину.



У затриманих вилучили чималу суму / Фото поліції Києва

Поліцейські досить швидко з'ясували особи ймовірно причетних до викрадення чоловіка. Ними виявилися мешканці Борисполя 1975 та 1977 років народження, а також громадянка Великобританії, яка вмовила чоловіків піти на злочин.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.



Якщо затриманих визнають винними, їм загрожує до 10 років ув'язнення.