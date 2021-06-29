Зруйновані мости та дамби: на Київщині затопило село

Майже три доби 40 жителів села Лишня Київської області не можуть вибратися з власних домівок. У такій пастці жителі опинилися через негоду та її жахливі наслідки.

Серйозна ситуація із затопленням населеного пункту сталася ще 27 червня, коли на Київщині пройшли дощі. Місцеві мешканці кажуть, що потужні зливи були й раніше, однак до таких наслідків вони не призводили.

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Деякі звинувачують в усьому приватного підприємця, який облаштував на річці Куделя дамби. Мовляв, після їх руйнування почався потоп.

Збитків на 1 мільйон



Вода змивала все, що могла зруйнувати / Фото Бишівської сільської територіальної громади

Масштабна злива накрила село Лишня на Київщині 26 червня. Після кількох годин негоди на річці прорвало дамби.

Поток води піднявся щонайменше на півтора метри. Крім того, розлилося чималеньке озеро, а вода хлинула у село.

Наразі від озера залишився лише маленький струмочок води – вона затопила городи та будинки.

Внаслідок стихії пошкоджено комунікації. У будинках немає газопостачання.



Наслідки негоди у Лишні / Фото Бишівської сільської територіальної громади

Місцеві жителі кажуть, що територія поблизу від села 17 років належить приватному підприємцю, який побудував на річці дамби та облаштував собі приватні озера.

Втім, сам власник земельних ділянок стверджує, що його ставки та дамби не могли спровокувати потом.

Наскільки законно були побудовані дамби, відтепер розбиратимуться посадовці. За попередніми даними, ремонт села обійдеться у 1 мільйон гривень.