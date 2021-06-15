Ветеринари діагностували у нього страшну хворобу, яка передається людям. "Сказ м’ясоїдних" – така її офіційна назва.

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Де ввели карантин

В районній адміністрації вирішили закрити на карантин 11 сіл. Примітно, що котячий сказ виявили у селі Яблунівка Фурсівської територіальної громади Білоцерківського району й цей населений пункт не потрапив у карантин.

Ось список:

  • Глибочка,
  • Пилипча,
  • Городище,
  • Бакали,
  • Мала Вільшанка,
  • Сорокотяги,
  • Мала Сквирка,
  • Фесюри,
  • Фастівка,
  • Коржівка,
  • Щербаки.

Також під обмеження потрапили території мисливських угідь Білоцерківської районної громадської організації "Мисливці та Рибалки" та ТОВ "Зелений Гай" в межах визначеної зони.