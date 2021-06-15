Ветеринари діагностували у нього страшну хворобу, яка передається людям. "Сказ м’ясоїдних" – така її офіційна назва.

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Де ввели карантин

В районній адміністрації вирішили закрити на карантин 11 сіл. Примітно, що котячий сказ виявили у селі Яблунівка Фурсівської територіальної громади Білоцерківського району й цей населений пункт не потрапив у карантин.

Ось список:

Глибочка,

Пилипча,

Городище,

Бакали,

Мала Вільшанка,

Сорокотяги,

Мала Сквирка,

Фесюри,

Фастівка,

Коржівка,

Щербаки.

Також під обмеження потрапили території мисливських угідь Білоцерківської районної громадської організації "Мисливці та Рибалки" та ТОВ "Зелений Гай" в межах визначеної зони.