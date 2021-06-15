На Київщині через кота на карантин закрили 11 сіл

У Білоцерківському районі 14 червня ввели карантин через випадок сказу кота. Безпритульну тваринку прихистила жінка у селі Яблунівка, а чотирилапий почав кусатися.
Ветеринари діагностували у нього страшну хворобу, яка передається людям. "Сказ м’ясоїдних" – така її офіційна назва.
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Де ввели карантин
В районній адміністрації вирішили закрити на карантин 11 сіл. Примітно, що котячий сказ виявили у селі Яблунівка Фурсівської територіальної громади Білоцерківського району й цей населений пункт не потрапив у карантин.
Ось список:
- Глибочка,
- Пилипча,
- Городище,
- Бакали,
- Мала Вільшанка,
- Сорокотяги,
- Мала Сквирка,
- Фесюри,
- Фастівка,
- Коржівка,
- Щербаки.
Також під обмеження потрапили території мисливських угідь Білоцерківської районної громадської організації "Мисливці та Рибалки" та ТОВ "Зелений Гай" в межах визначеної зони.