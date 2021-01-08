У Василькові на патрульних, які прибули на виклик через знущання над тваринами, напав 27-річний місцевий мешканець. Інцидент стався вночі 8 січня.

Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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За скоєне йому загрожує не тільки адміністративна, але й кримінальна відповідальність.

Що відомо про напад затриманого на поліцейського у Василькові

Про порушника порядку поліціянти дізналися від місцевої мешканки, яка повідомила правоохоронців про те, що невідомий молодик напідпитку знущається над її твариною.

Коли поліціянти прибули на виклик, їх зустрів чоловік, який досить зухвало поводився та кидався у бійку.

Копи вирішили затримати порушника та відправити його до відділку поліції. Біля нього чоловік головою вдарив правоохоронця та зламав йому носа.

Зловмисником виявився 27-річний мешканець Василькова, який раніше вже відбував покарання за крадіжку.

Через побиття патрульного слідчі відкрили кримінальну справу. Якщо молодика визнають винним у скоєнні злочину, йому загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Незабаром суд обере затриманому запобіжний захід.

Дивіться відео нападу чоловіка на поліцейських у Василькові: