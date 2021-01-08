Зламав ніс патрульному: на Київщині чоловік напав на поліцейських біля відділку поліції – відео
У Василькові на патрульних, які прибули на виклик через знущання над тваринами, напав 27-річний місцевий мешканець. Інцидент стався вночі 8 січня.
Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.
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За скоєне йому загрожує не тільки адміністративна, але й кримінальна відповідальність.
Що відомо про напад затриманого на поліцейського у Василькові
- Про порушника порядку поліціянти дізналися від місцевої мешканки, яка повідомила правоохоронців про те, що невідомий молодик напідпитку знущається над її твариною.
- Коли поліціянти прибули на виклик, їх зустрів чоловік, який досить зухвало поводився та кидався у бійку.
- Копи вирішили затримати порушника та відправити його до відділку поліції. Біля нього чоловік головою вдарив правоохоронця та зламав йому носа.
Зловмисником виявився 27-річний мешканець Василькова, який раніше вже відбував покарання за крадіжку.
Через побиття патрульного слідчі відкрили кримінальну справу. Якщо молодика визнають винним у скоєнні злочину, йому загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Незабаром суд обере затриманому запобіжний захід.
Дивіться відео нападу чоловіка на поліцейських у Василькові:
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