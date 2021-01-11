У Білій Церкві сталась кричуща трагедія – чоловік посварився зі співмешканкою, вийшов у під’їзд й зарізав сусіда, який там курив. Лиходій завдав чисельні удари ножем по шиї та голові. Навіщо він це зробив, наразі невідомо.

Постраждалий просто вийшов на балкон покурити. Про це повідомляє пресслужба поліції у Київській області.

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Нападника затримали – йому 46 років. Він нікуди не втік після скоєного, правоохоронці забрали його з того самого будинку, де було скоєно вбивство.

У разі доведення вини у суді чоловіку загрожує тюрма на строк від 7 до 15 років.

Палити у будинках у місцях спільного користування заборонено правилами пожежної безпеки, але це зовсім не привід для такої агресії.

Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що на Закарпатті затримали чоловіка, який, за даними слідства, забив на смерть 9-річну дівчинку, 2-річного хлопчика та наніс тяжкі ушкодження їх матері.