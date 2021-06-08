Це трапилося у місті Вишневе. Відео інциденту оприлюднили в мережі 8 червня.

Інший випадок Лізла навколішки: як у Києві жінка переходила дорогу з насиченим рухом – курйозне відео

Більше про цю подію

  • Чому почався конфлікт – невідомо.
  • Ймовірно, герої ролика були п'яними.
  • Спершу сперечалися тільки двоє людей.
  • Вони лаялися та агресивно поводились.
  • Тоді чоловік вирішив втрутитись.
  • Жінка, яка сиділа поряд на лавці, казала "не потрібно, подумай".
  • Однак він все ж встав з інвалідного візка та пішов.
  • Чому чоловік у ньому сидів – також невідомо.

Чоловік встав з інвалідного візка у Вишеневому: відео телеграм-каналу "Київ оперативний"