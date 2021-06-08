Це трапилося у місті Вишневе. Відео інциденту оприлюднили в мережі 8 червня.
Інший випадок Лізла навколішки: як у Києві жінка переходила дорогу з насиченим рухом – курйозне відео
Більше про цю подію
- Чому почався конфлікт – невідомо.
- Ймовірно, герої ролика були п'яними.
- Спершу сперечалися тільки двоє людей.
- Вони лаялися та агресивно поводились.
- Тоді чоловік вирішив втрутитись.
- Жінка, яка сиділа поряд на лавці, казала "не потрібно, подумай".
- Однак він все ж встав з інвалідного візка та пішов.
- Чому чоловік у ньому сидів – також невідомо.
Чоловік встав з інвалідного візка у Вишеневому: відео телеграм-каналу "Київ оперативний"