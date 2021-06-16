Жителька Київської області зателефонувала до поліції вночі 15 червня. Жінка зазначила, що після сварки колишній співмешканець забрав її сина та поїхав з ним у невідомому напрямку.
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Правоохоронцям заявниця сказала, що чоловік може повезти хлопця до Києва.
Спіймали біля залізничного вокзалу
- Інспектори, судячи з повідомлення патрульної поліції, запідозрили, що чоловік з дитиною можуть перебувати поблизу від залізничного вокзалу.
- Патрулюючи територію неподалік, правоохоронці побачили хлопчика та ймовірного зловмисника.
- Поліцейські переконалися, що затримали саме колишнього чоловіка заявниці, та доставили його з дитиною до Солом'янського управління поліції.
Хлопчика доставили до Солом'янського райвідділку поліції / Фото патрульної поліції Києва
Для чого саме чоловік забрав хлопчика з будинку матері, невідомо. З цим розбиралися слідчі. Чи став затриманий фігурантом кримінального провадження, наразі невідомо.