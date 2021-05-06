Поліцейських та медиків на місце події викликав небайдужий громадянин, який побачив потерпілого на узбіччі дороги. Літній чоловік отримав досить серйозні травми та був безпритомним. Правоохоронці надали пенсіонеру домедичну допомогу, після чого передали його швидкій.

Дивіться також У Києві на тротуарі легковик переїхав жінку, вона майже не постраждала: відео 18+

Лікарі терміново госпіталізували чоловіка до 17 лікарні столиці. Наразі він перебуває в стабільному стані.

До 3 років обмеження волі

Інформація про інцидент надійшла до спецлінії близько 23:00. Патрульні та слідчі, які прибули на місце події, одразу зрозуміли, що потерпілого збила машина – поруч із його тілом знайшли уламки автівки.

За допомогою системи "Безпечне місто" правоохоронці встановили марку, модель та номер автівки, водій якої може бути причетним до злочину.

Власника Renault затримали вдень 6 травня. Ним виявився 45-річний киянин.

Дії чоловіка слідчі кваліфікували як порушення правил дорожнього руху, яке призвело до травмування людини. Чому водію не інкримінують втечу з місця ДТП та залишення чоловіка в небезпеці, невідомо.

Якщо затриманого визнають винним у суді, його можуть покарати штрафом від 3400 до 8500 гривень або виправними роботами на термін до 2 років. Також служителі Феміди можуть засудити чоловіка до 6 місяців арешту, або обмежити його волю на 3 роки. Крім того, власника "француза" можуть позбавити прав на 3 роки.

Дивіться відео з місця ДТП на Столичному шосе (18+):