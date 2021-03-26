В Київській області з допомогою супутників знайшли 57 незаконних сміттєзвалищ

На Київщині виявили аж 57 незаконних сміттєзвалищ – побачили з космосу. Відтепер Міндовкілля буде співпрацювати з Державним космічним агентством й знаходити такі об’єкти з допомогою супутників.

Крім того, з космосу шукатимуть незаконні рубки лісу, видобуток корисних копалин, а також забудови узбережжя річок та озер.

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З космосу видно усе

Наразі співпраця відбувається у тестовому режимі за допомогою аерокосмічної зйомки. Фотодокази передаватимуть Держекоінспекції, яка вже займатиметься нарахуванням збитків.

Водночас ці матеріали передали й Офісу Генерального прокурора для відкриття кримінальних проваджень та проведення досудового розслідування.

Практика використання космічних знімків показує швидкі результати фіксації природоохоронних правопорушень. Інспектори ДЕІ тепер чітко розуміють координати місць, де необхідно провести перевірку, швидше встановлюють винуватців та нараховують збитки,

– повідомив Роман Шахматенко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Незаконні сміттєзвалища просто у межах столиці

Торік у Києві знайшли величезне сміттєзвалище у Дарницькому районі просто "під носом" у державних інституцій. Воно займає площу у майже 3 квадратних кілометри.