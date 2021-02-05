За кілька годин після скоєння злочину 4 лютого в Кагарлику патрульні та поліцейські охорони затримали чоловіків, яких підозрюють у скоєнні тяжкого злочину.

Про пограбування із розбійним нападом поліцейські дізналися від 45-річної власниці приватного будинку, яка постраждала від невідомих їй чоловіків.

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За словами заявниці, до її житла вдерлися двоє озброєних ножем зловмисників. Жінку побили та пограбували.

Судимий за вбивство

Як з'ясували слідчі, нападники кілька разів вдарили власницю будинку по обличчю, після чого викрали документи на земельну ділянку.

Скоївши злочин, чоловіки втекли.

Поліцейські, які приїхали на виклик, одразу ж почали шукати підозрюваних. Невдовзі їх затримали.

У чоловіків вилучили ніж та вкрадені ними речі.

Зловмисниками виявилися місцеві жителі 23 та 38 років. Один з них раніше відбував покарання за вбивство.

За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями про розбій, вчинений групою осіб за попередньою змовою, та пограбування.

Якщо провину затриманих доведуть в суді, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.