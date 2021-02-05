Били жінку по обличчю: на Київщині двое чоловіків із ножами пограбували приватний будинок

Джерело:Поліція Київської області
За кілька годин після скоєння злочину 4 лютого в Кагарлику патрульні та поліцейські охорони затримали чоловіків, яких підозрюють у скоєнні тяжкого злочину.
Про пограбування із розбійним нападом поліцейські дізналися від 45-річної власниці приватного будинку, яка постраждала від невідомих їй чоловіків.
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Поліцейські, які приїхали на виклик, одразу ж почали шукати підозрюваних. Невдовзі їх затримали.
У чоловіків вилучили ніж та вкрадені ними речі.
Зловмисниками виявилися місцеві жителі 23 та 38 років. Один з них раніше відбував покарання за вбивство.
За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями про розбій, вчинений групою осіб за попередньою змовою, та пограбування.
Якщо провину затриманих доведуть в суді, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.