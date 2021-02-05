Били жінку по обличчю: на Київщині двое чоловіків із ножами пограбували приватний будинок

5 лютого 2021 , 16:41
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Джерело:

Поліція Київської області

За кілька годин після скоєння злочину 4 лютого в Кагарлику патрульні та поліцейські охорони затримали чоловіків, яких підозрюють у скоєнні тяжкого злочину.

Про пограбування із розбійним нападом поліцейські дізналися від 45-річної власниці приватного будинку, яка постраждала від невідомих їй чоловіків.

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За словами заявниці, до її житла вдерлися двоє озброєних ножем зловмисників. Жінку побили та пограбували.

Судимий за вбивство

  • Як з'ясували слідчі, нападники кілька разів вдарили власницю будинку по обличчю, після чого викрали документи на земельну ділянку.
  • Скоївши злочин, чоловіки втекли.

Поліцейські, які приїхали на виклик, одразу ж почали шукати підозрюваних. Невдовзі їх затримали.

У чоловіків вилучили ніж та вкрадені ними речі.

Зловмисниками виявилися місцеві жителі 23 та 38 років. Один з них раніше відбував покарання за вбивство.

За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями про розбій, вчинений групою осіб за попередньою змовою, та пограбування.

Якщо провину затриманих доведуть в суді, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.