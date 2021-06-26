На Київщині горіла стоматологія: рятувальники понад 5 годин боролись з вогнем
26 червня 2021 , 12:01Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
В одному з медичних центрів на Київщині, у місті Біла Церква, сталася пожежа. Рятувальникам знадобилося понад 5 годин, щоб загасити вогонь.
Повідомлення про пожежу надійшло 25 червня о 20:07. Прибувши на місце, виявили, що горить стоматологічна клініка.
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Рятувальники встановили, що у вогні – покрівля на площі приблизно 400 квадратних метрів. До місця виклику направили декілька чергових машин.
Пожежу локалізовано о 22:20 та ліквідовано о 00:48 26 червня,
– мовиться у повідомленні.
Пожежа у Білій церкві / Фото ДСНС
Наслідки пожежі
- Загалом, вогонь знищив 500 квадратних метрів покрівлі та 100 квадратних метрів перекриття між третім поверхом та покрівлею.
- До гасіння залучили 40 людей особового складу та 9 одиниць техніки.
- Причина пожежі поки що невідома. Про те, чи є потерпілі – теж не повідомили.
Нещодавні пожежі Україні
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