Поліцейські 29 грудня затримали замовника одразу 2 вбивств. Ним виявився 34-річний мешканець одного з сіл Броварського району Київщини.

Фігурант справи – колишній місцевий депутат, повідомили у пресслужбі поліції України. Займалися викриттям вбивства представники внутрішньої безпеки Нацполу, тому цілком ймовірно, що затриманий є працівником органів.

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За даними слідства, зловмисник підшукував кілера для ліквідації 2 чоловіків, з якими у нього склалися неприязні стосунки.

6 тисяч доларів за смерть

Як стверджують правоохоронці, жертвами вбивств мали стати 47-річний односелець, а також 39-річний мешканець сусіднього села.

Щоб викрити зловмисника, поліціянти організували йому зустріч із "кілером".

Під час неї замовник передав підсадному чоловікові фото жертв, а також надав задаток за "роботу" по одному з них – 300 доларів. Загалом за вбивство першої жертві він обіцяв 6 тисяч.

Затримали зловмисника спецпризначенці.

Незабаром йому повідомлять про підозру у скоєнні замаху на замовне вбивство, а також підготовку до вчинення вбивства на замовлення.

Якщо провину чоловіка доведуть в суді, йому загрожує від 10 до 15 років тюрми.

Дивіться відео затримання колишнього депутата, який замовляв вбивство 2 чоловіків: