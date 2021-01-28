На Київщині у квартирі наркоторговця знайшли ванну марихуани: фото

В місті Узин, що у Київській області, у помешканні торгівця наркотиками знайшли 6 кілограмів марихуани. Вона була повсюди, навіть у ванній. Крім цього, у квартирі знайшли ще й гранатомети.

Джерело: Поліція Київської області

Правоохоронці "завітали" до помешкання з санкціонованим обшуком, оскільки хтось повідомив їх, що 35-річний чоловік торгує наркотиками.

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Травичку він зберігав у різних місткостях. Також копи виявили майже повну ванну марихуани. Неочікуваною знахідкою для поліцейських стали два гранатомети – РПГ-22 та РПГ-26.

Слідчі поліції направили зброю та наркотики для проведення відповідних експертиз, за результатами яких діям чоловіка буде надана відповідна правова кваліфікація.

Повна ванна марихуани / Фото Нацполіції

Гранатомети, які знайшли під час обшуку / Фото Нацполіції