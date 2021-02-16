На Київщині ліцеїстки отруїлись невідомою речовиною: одна померла
На Київщині отруїлись дві дівчинки / 24 канал
У Боярці, що у Київській області, в ліцеї "Гармонія" 16 лютого сталась трагедія – дві учениці 7 класу випили невідому речовину – одна померла, а іншу відвезли у лікарню.
Вона у середньо-стабільному стані. Наразі деталі трагедії невідомі.
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Голова Київської ОДА Василь Володін доручив профільним службам провести термінове розслідування цього випадку.
На місці вже працює поліція.
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