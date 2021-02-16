На Київщині отруїлись дві дівчинки / 24 канал

У Боярці, що у Київській області, в ліцеї "Гармонія" 16 лютого сталась трагедія – дві учениці 7 класу випили невідому речовину – одна померла, а іншу відвезли у лікарню.