Обласний центр екстреної медичної допомоги 6 січня отримав 20 нових Citroen Jumper. Всі автомобілі оснащені необхідним медичним обладнанням.

Вартість кожної автівки становить майже 2 мільйони гривень. "Швидкі" вже поїхали до шести підстанцій екстреної медичної допомоги Київщини. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

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Ці автомобілі належать до категорії спеціалізованого санітарного транспорту. Тож оптимально підходять для транспортування хворих із коронавірусом чи підозрою на нього.

"Швидкі" обкладенні засобами для транспортування, моніторингу життєво важливих параметрів пацієнтів та їх реанімування.

На Київщині медики отримали 20 нових автомобілів: дивіться фото