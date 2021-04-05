Криваве вбивство сталося днями на Обухівщині у Київській області. За даними слідства, 25-річний хлопець жорстоко вбив власника помешкання, до якого приїхав у гості.

Правоохоронці стверджують, що 41-річний киянин запросив свого знайомого до власного дачного будинку. 25-річний молодик нібито мав надати власнику житла послуги інтимного масажу. Втім, гість, як з'ясували поліцейські, вирішив заволодіти майном господаря.

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Слідчі встановили, що зловмисник вбив чоловіка та забрав у нього гроші та мобільний телефон.

Вдарив викруткою та добивав ножем

За версією поліції, гість схопив викрутку, яка лежала на кріслі, та встромив її чоловіку у голову. Доки постраждалий намагався чинити опір, зловмисник бив його викруткою.

Коли ж чоловік втратив свідомість, гість взяв до рук ніж та завдав потерпілому ще близько 5 ударів.

Після скоєння злочину 24-річний молодик втік.

Правоохоронці із легкістю встановили особу ймовірно причетного до вбивства киянина. Зловмисника затримали, а у його помешканні знайшли викрадені у жертви речі.

Затриманому готуються повідомити про підозру у вчиненні вбивства з корисливих мотивів. Якщо суд визнає його провину, його можуть засудити на термін від 10 до 15 років або навіть до довічного ув'язнення.

Незабаром суд обиратиме чоловіку запобіжний захід.

Дивіться відео жорстокого вбивства 41-річного киянина на Обухівщині (18+):