Після вчинення злочину власник будинку зміг звільнитися та пішов викликати поліцію. Невдовзі після цього правоохоронці вже штурмували квартири, де жили ймовірні правопорушники.

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Нападниками, за даними слідчих, виявилися мешканці Києва 24, 36 та 41 років.

Що відомо про зухвале пограбування пенсіонерів під Білою Церквою

Зловмисники, ймовірно, готувалися до злочину та розуміли, що з оселі літніх людей можна забрати чималу суму.

Під час нальоту чоловіки прибрали до рук:

8 тисяч доларів;

4 мобільних телефони господарів.

Коли правоохоронці встановили особи ймовірних грабіжників, вони вирішили залучити спецпризначенців. Бійці КОРДу затримали всіх трьох чоловіків. У них вилучили мобільні термінали, дорогоцінності, рації, гроші та інші докази злочинної діяльності.

Наразі слідчі перевіряють їх на причетність до інших подібних злочинів.

Поліцейські вирішують питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні грабежу, поєднаного з проникненням у житло. Незабаром суд обиратиме зловмисникам запобіжний захід.

Якщо служителі Феміди визнають їх винними, чоловікам загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.

Дивіться відео затримання зловмисників, які пограбували пенсіонерів на Київщині: