У Київській області правоохоронці накрили лабораторію, де виробляли метадон – синтетичний сильнодійний наркотик. Зловмисники заробляли близько 50 мільйонів гривень у місяць.

Лабораторію організували двоє чоловіків у заміському будинку. До злочинної діяльності залучили ще 6 чоловіків – лаборантів, кур’єрів та помічників. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Налагодили завод з виробництва наркотиків

Наркодилери виробляли близько 50 кілограмів метадону у місяць. Під час обшуку правоохоронці вилучили "товару" на 10 мільйонів гривень.

Речовину, з якої виготовляли наркотики замовляли за кордоном. Готовий "продукт" реалізовували по всій Україні, а також в інші країни.

У зловмисників була своя мережа перевірених клієнтів, яким збували наркотики під час особистих зустрічей.

На Київщині накрили накролабораторію: дивіться відео