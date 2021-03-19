У Києві з 20 березня вводять жорсткі карантинні обмеження. Водночас в області поки не планують вводити тотальний локдаун.

Якими саме будуть обмеження у регіоні – наразі невідомо. Про це заявив голова Київської обладміністрації Василь Володін.

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Тотального локдауну не планується

За його словами, о 12:00 відбудеться засідання регіональної комісії. На ньому розглянуть конкретні показники, відбудуться консультації з мерами міст та голів держадміністрацій. Вже за результатами обговорення ухвалять відповідне рішення.

Голова КОДА сказав: "Очевидно, що обмеження вводитимуть. Але якими вони будуть – стане відомо за результатами засідання комісії".

Тотального локдауну наразі вводити не планують. Ми вводитимемо ті обмеження, які мінімально зачіпатимуть питання, пов'язані з веденням бізнесу,

– зазначив Володін.

Він зауважив, що перш за все, потрібно посилити засоби контролю щодо носіння масок та дотримання дистанцій. "Так ми зважено підходитимемо до того, щоб мінімально зачепити питання неотримання доходів від бізнесу", – відзначив очільник обладміністрації.

Ситуація з COVID-19 в області

Лідерами серед кількості випадків захворюваності на COVID-19, як зазначив Володін, є Білоцерківський, Бучанський і Обухівський райони. Наразі завантаженість ліжок складає 54%.

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Очільник КОДА відзначив, що сьогодні, 19 березня, відкривають 2 лікарні для прийому хворих на коронавірус (це Богуславська і Вишгородська лікарні).

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Вже з понеділка, 22 березня, пускатимуть на прийом хворих на COVID-19 Бородянська і Обухівська лікарні. "Ми повністю контролюємо все, відповідно до наявної епідеміологічної ситуації в області", – додав Володін.