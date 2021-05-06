На Київщині невідомі отруїли 14-річну дівчину та викрали її: відео

Патрульні Білої Церкви врятували розгублену дівчинку, яка потрапила у халепу. Двоє невідомих чоловіків напоїли школярку невідомою речовиною, після чого почали її кудись везти.

Дівчинка змогла знайти момент та подзвонити до поліції. Вона повідомила, що погано себе почуває та перебуває у невідомому їй місці. Налякана школярка казала, що поруч із нею можуть бути зловмисники.

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Правоохоронці одразу ж почали з'ясовувати додаткову інформацію, яка б допомогла їм врятувати дівчину.

Що відомо про викрадення 14-річної у Білій Церкві

Повідомлення про злочин надійшло патрульним близько 1:00 4 травня. Дівчинка стверджувала, що не може розмовляти, оскільки зловмисники перебувають поруч із нею.

Втім, з'ясувалося, що вона залишилася на самоті, та не може вийти з автівки. Чоловіки швидко змінювали місце дислокації та покидали машину, зачиняючи двері.

Патрульним вдалося знайти дівчину біля однієї з АЗС. На очах в інспекторів вона втратила свідомість.

Поліцейські надали потерпілій першу допомогу, після чого передали лікарям. Наразі дитина перебуває у медичному закладі. Чим саме її отруїли, невідомо.

На місці події працювали слідчі. Як саме кваліфікували злочин правоохоронці, невідомо.

Дивіться відео пошуку та рятування 14-річної дівчинки у Білій Церкві: