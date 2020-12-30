Через масштабну аварію, яка сталася в селі Віта Поштова, вранці 30 грудня, заблоковано рух двома смугами траси Київ – Одеса. В ДТП зіштовхнулися одразу 8 машин.

Про серйозні наслідки аварії, яка сталася біля світлофора на досить небезпечній трасі, розповіли у патрульній поліції. Наразі на місці інциденту працюють слідчі.

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Вони з'ясовують всі обставини ДТП та намагаються встановити, хто з водіїв порушив правила дорожнього руху та призвів до аварії.

Що відомо про зіткнення 8 автівок під Києвом

Аварія сталася близько 10:00. За попередніми даними, спочатку одна з автівок не встигла вчасно загальмувати та влетіла у машину, водій якої зупинився перед світлофором. Вже після цього утворився "паровоз" – у постраждалі авто врізалися ще 6 машин.

У поліції стверджують, що внаслідок аварії двоє осіб отримали ушкодження. Їх стан лікарі оцінюють як важкий.

Медики швидкої надають допомогу постраждалим.

Рух двома смугами в напрямку Одеси перекрито.

Дивіться фото з місця масштабної аварії на трасі Київ – Одеса / Фото патрульної поліції України: