Грали в карти й гучно слухали музику: на Київщині підлітки влаштували розваги на кладовищі

У Київській області в селі Руда шестеро підлітків вирішили весело провести час й обрали для цього місцеве кладовище. Молоді люди гучно слухали музику, сміялися та грали у карти просто на могилі.

Джерело: Нацполіція

Ймовірно ніхто б й не знав про ці розваги, якби підлітки не виклали відео "гулянки" в інтернет. Саме під час моніторингу соцмереж правоохоронці й виявили факт злочину.

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Підлітки (серед них дівчата й хлопці віком від 12 до 15 років) пояснили правоохоронцям, що просто розважалися, проте такі "розваги" могли б коштувати їм дорого. В Україні передбачена кримінальна відповідальність за наругу над могилою. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Щоправда, вік правопорушників ще доволі юний – це дозволить їм уникнути покарання. В нашій країні кримінальній відповідальності підлягають особи, які досягли 16 років. Є звісно й винятки, коли за грати можуть відправити й молодших осіб, але така відповідальність передбачена лише за тяжкі злочини.