Про зникнення дівчат-підлітків поліцейським повідомили їхні батьки. Правоохоронці з'ясували, що обидві дівчинки пішли з дому через конфлікт із дорослими. На зв'язок з рідними вони не виходили.

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Кожну з дівчат самостійно намагалися самостійно розшукати родичі, але пошуки ні до чого не призвели.

Пошуки 16-річної ще тривають

Для пошуків неповнолітніх Катерини Василенко та Анни Новікової правоохоронці залучили всі наряди поліції області, а також волонтерів.

Як зазначили у поліції Київської області в коментарі 24 каналу обидва випадки зникнення не пов'язані між собою.

Старшу дівчинку Анну вдалося розшукати. З нею все добре.

Доля Катерини Василенко досі залишається невідомою.

Поліцейські просять всіх, у кого є інформація про місцеперебування дівчини, звернутися за телефоном "102".

Прикмети Катерини Василенко: 16 років, зріст 170 сантиметрів, середньої статури. Обличчя овальне, блакитні очі, світле коротке волосся. Мешкає у селі Зазим'я Броварського району Київської області.

Була одягнута у темний спортивний костюм та куртку чорного кольору. Взута у світлі кросівки. З собою має сумку з речами.



Катерину Василенко досі шукають поліцейські / Фото поліції Київської області