У Бучі, що у Київській області, закрили виправну колонію, а у ній служили багато собак, які тепер виявилися нікому не потрібними – тваринам шукають нових хазяїв, але волонтери підкреслюють, що ці породисті собаки не готові до переїзду у домашні умови, вони мають спеціальні навички.

Наразі 9 псів забрали колишні працівники колонії, але залишити їх не можуть – собакам потрібна нова "робота" та корм. Про це повідомляє сайт міста Ірпінь.

Читайте також Вбив 3 цуценят, ще одного – скалічив: у Києві затримали живодера

Собаки потребують допомоги

Вартові пси навчанні сторожуванню та дисципліні й потребують нових власників, до прикладу для охорони підприємств.

Ці собаки через специфіку служби передаються виключно людям, які розуміють особливості породи та рід служби собак. Ці собаки не готові до переїзду в домашні умови,

– зауважує волонтерка Ірина Мурга.

9 породистих навчаних псів шукають нових власників: дивіться фото

Всі деталі можна дізнатися за телефонами: +38 067 799 1826 або +38 096 944 6644.

Волонтери закликають небайдужих людей забрати псів або ж купити їм корм.

А як же коти?

На службі були й котики, їх у колонії прижилось близько півсотні. Вони також потребують допомоги – тваринки приречені на голодну смерть.