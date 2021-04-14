На Київщині починають щеплення китайською вакциною від COVID-19

У Київській області вже найближчим часом почнуть застосовувати препарат CoronaVac/Sinovac Biotec, який МОЗ передав для щеплення жителів. Всього на регіон виділили 11600 вакцин.

Про початок щеплення новою для України вакциною китайського виробництва на Київщині розповів голова облдержадміністрації Василь Володін. За його словами, наявної вакцини вистачить на те, що щепити 5800 осіб.

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Проводитимуть вакцинацію мобільні бригади, які пройшли відповідне навчання та вже працювали з вакциною Covidshield.

Хто на Київщині може отримати щеплення вакциною CoronaVac/Sinovac Biotec

За словами посадовця, щеплювати китайським препаратом будуть людей з категорій, які визначили у дорожній карті МОЗ:

маломобільних групи населення та людей, які ними опікуються;

працівників освіти, що братимуть участь в зовнішньому незалежному тестуванні;

олімпійців та паралімпійців, які мають представляти Україну на Олімпійських Іграх у 2021 році;

поліцейських.

Вакцинація CoronaVac/Sinovac Biotec проводитиметься у два етапи: ревакцинацію другою дозою робитимуть за 28 днів після першого щеплення,

– підкреслив Володін.

Фактично це означає, що кожен, хто отримає першу дозу вакцини, матиме гарантію на другу.

Темпи вакцинації залишаються повільними

Станом на 13 квітня у Київській області першу дозу вакцини Covieshield отримали 21599 осіб. В Україні ж щеплення зробили лише 403 551 жителям. Серед них лише 5 осіб закінчили курс вакцинації.

У загальну чергу на очікування вакцини записалися 450 тисяч українців. Однак доступу до щеплення вони не мають, оскільки зараз у країні вакцинують лише медиків та літніх людей, а також осіб відповідних професій. Крім того, в Україні немає достатньої кількості вакцини.