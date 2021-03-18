На Київщині в поліцію влаштували 24 "мертві душі": вони 6 років отримували зарплату

На Київщині викрили велику аферу у лавах поліції – керівництво одного з управлінь області влаштувало на роботу 24 "мертві душі". Вони 6 років отримували зарплату. За цей час шахраї у погонах "викачали" з бюджету 4,6 мільйона гривень.

Вони оформили працівників за підробленими документами. Головний бухгалтер управління погоджувала усі ці махінації та ймовірно тепер сяде у тюрму.

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За даними слідства зловмисники відкрили зарплатні карткові рахунки в одному з банків на 24 підставні особи, які ніколи не працювали в поліції.

Все "повісили" на головного бухгалтера

Головний бухгалтер упродовж тривалого часу не здійснювала контроль за діяльністю підлеглих працівників з питань нарахування та виплати заробітної плати, приймала до виконання підроблені платіжні відомості, безконтрольно погоджувала і підписувала їх, завіряючи печаткою установи, а також організовувала їх надходження для виконання в банк.

За 6 років державний бюджет втратив 4,6 мільйона гривень через цю аферу.