Хабар у 1,4 мільйона гривень за ділянку під забудову: на Київщині викрили посадовців
Голова однієї з ОТГ на Київщині та його заступник вимагали хабар. Вони забажали від забудовників 1,4 мільйона гривень за виграш цієї компанії на аукціоні та отримання земельної ділянки під забудову.
Джерело:МВС
Їх викрили оперативники київської Нацполіції під час отримання хабаря. Справу передали до прокуратури.
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Що відомо про причину хабаря
- Голова ОТГ Київщини разом із заступником вимагали хабар за сприяння у вирішенні питання.
- Вони мали допомогти "виділити" земельні ділянки загальною площею 12 гектарів.
- Додатково у їхні "послуги" включили й підписання договорів оренди цих земель під будівництво та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.
- Керівники ОТГ на Київщині гарантували перемогу цьому забудовнику на аукціоні з продажу права оренди земельних ділянок.
- Крім того, посадовці мали посприяти у зменшенні їх оціночної вартості у понад 10 разів.
- Свою роботу місцеві чиновники оцінили у 1,4 мільйона гривень.
Правоохоронці викрили в момент отримання хабаря / Нацполіція
Як їх викрили
Оперативники та слідчі поліції Київської області спільно з працівниками СБУ викрили злочинців-посадовців. З місця затримання правоохоронці вилучили 25 тисяч доларі та 700 тисяч гривень.
Правоохоронці викрили в момент отримання хабаря / Нацполіція
Під час обшуку у посадовців ОТГ вони виявили ще понад 30 тисяч доларів США.
Поліція затримала злочинців / Нацполіція
Цей випадок класифікували як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Голові ОТГ та його заступнику може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади на строк до 3 років. Також у них можуть конфіскувати майно.
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