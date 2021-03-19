Голова однієї з ОТГ на Київщині та його заступник вимагали хабар. Вони забажали від забудовників 1,4 мільйона гривень за виграш цієї компанії на аукціоні та отримання земельної ділянки під забудову.

Їх викрили оперативники київської Нацполіції під час отримання хабаря. Справу передали до прокуратури.

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Що відомо про причину хабаря

Голова ОТГ Київщини разом із заступником вимагали хабар за сприяння у вирішенні питання.

Вони мали допомогти "виділити" земельні ділянки загальною площею 12 гектарів.

Додатково у їхні "послуги" включили й підписання договорів оренди цих земель під будівництво та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

Керівники ОТГ на Київщині гарантували перемогу цьому забудовнику на аукціоні з продажу права оренди земельних ділянок.

Крім того, посадовці мали посприяти у зменшенні їх оціночної вартості у понад 10 разів.

Свою роботу місцеві чиновники оцінили у 1,4 мільйона гривень.



Правоохоронці викрили в момент отримання хабаря / Нацполіція

Як їх викрили

Оперативники та слідчі поліції Київської області спільно з працівниками СБУ викрили злочинців-посадовців. З місця затримання правоохоронці вилучили 25 тисяч доларі та 700 тисяч гривень.



Правоохоронці викрили в момент отримання хабаря / Нацполіція

Під час обшуку у посадовців ОТГ вони виявили ще понад 30 тисяч доларів США.



Поліція затримала злочинців / Нацполіція

Цей випадок класифікували як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Голові ОТГ та його заступнику може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади на строк до 3 років. Також у них можуть конфіскувати майно.

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