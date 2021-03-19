Хабар у 1,4 мільйона гривень за ділянку під забудову: на Київщині викрили посадовців

Джерело:МВС
Голова однієї з ОТГ на Київщині та його заступник вимагали хабар. Вони забажали від забудовників 1,4 мільйона гривень за виграш цієї компанії на аукціоні та отримання земельної ділянки під забудову.
Їх викрили оперативники київської Нацполіції під час отримання хабаря. Справу передали до прокуратури.
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Правоохоронці викрили в момент отримання хабаря / Нацполіція
Оперативники та слідчі поліції Київської області спільно з працівниками СБУ викрили злочинців-посадовців. З місця затримання правоохоронці вилучили 25 тисяч доларі та 700 тисяч гривень.
Правоохоронці викрили в момент отримання хабаря / Нацполіція
Під час обшуку у посадовців ОТГ вони виявили ще понад 30 тисяч доларів США.
Поліція затримала злочинців / Нацполіція
Цей випадок класифікували як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Голові ОТГ та його заступнику може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади на строк до 3 років. Також у них можуть конфіскувати майно.
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