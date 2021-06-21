У Державній службі з надзвичайних ситуацій наразі не повідомляють, що стало причиною вибуху.
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Пожежа у багатоповерхівці під Києвом
Рятувальники інформують, що пожежа в 5-поверхового будинку виникла у результаті вибуху в квартирі на третьому поверсі.
Внаслідок інциденту постраждали 8 людей: двох – госпіталізували та ще 6 після огляну медиків відмовились їхати до лікарні.
- Серед госпіталізованих – дитина 2008 року народження.
Зазначається також, що співробітникам ДСНС вдалося вивести на свіже повітря 40 осіб.
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