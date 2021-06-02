Це трапилося в селі Каснянка 2 травня. До пожежників звернулися приблизно об 11 годині.

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  • Загорілася господарча будівля, де в цей момент були кури-бройлери.
  • Туди поїхали два автомобілі пожежників
  • Вогонь змогли локалізувати о 11:38.
  • А повністю загасили через 21 хвилину.
  • Окрім птахів згоріли 1 тонна комбікорму, пів тонни кукурудзи та 2 морозильні камери.
  • Наразі невідомо, яка причина загоряння.
  • Люди внаслідок цієї події не постраждали.

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