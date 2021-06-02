Згоріли 2 тисячі курей: на Київщині спалахнула птахоферма – відео

У Сквирському районі Київщини трапилася пожежа на птахофермі. Внаслідок цього загинули приблизно 2 тисячі курей.
Це трапилося в селі Каснянка 2 травня. До пожежників звернулися приблизно об 11 годині.
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- Загорілася господарча будівля, де в цей момент були кури-бройлери.
- Туди поїхали два автомобілі пожежників
- Вогонь змогли локалізувати о 11:38.
- А повністю загасили через 21 хвилину.
- Окрім птахів згоріли 1 тонна комбікорму, пів тонни кукурудзи та 2 морозильні камери.
- Наразі невідомо, яка причина загоряння.
- Люди внаслідок цієї події не постраждали.
Рятувальники гасять пожежу на птахофермі: відео ДСНС КиївщиниЗверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 14 квітня підписав закон про посилення відповідальності за недотримання пожежної безпеки. Детальніше про нього – за посиланням.