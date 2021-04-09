Заходи посиленої протиепідеміологічної безпеки на Київщині мали закінчитися 9 квітня. Однак під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посадовці вирішили продовжити додаткові заходи до 23 квітня.

За словами керівника ОДА Василя Володіна, в області залишається складною ситуація з поширенням COVID-19. Щодня на Київщині фіксують вкрай високий рівень захворюваності та госпіталізацій. При цьому в об'єднаних громадах стан справ різниться.

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Через це кожна ОТГ може приймати окреме рішення про застосування карантинних заходів.

Як протиепідемічні обмеження діятимуть на Київщині до 23 квітня

Як зазначив губернатор, залежно від ситуації з розповсюдженням хвороби окремі громади мають:

призупиняти освітній процес у школах, дитячих садочках та закладах дошкільної освіти;

коригувати кількість громадського транспорту, зменшувати інтервал руху на внутрішньообласних маршрутах окрім годин з 7:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00.

обмежувати перевезення пасажирів у кількості 50% від передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;

рекомендувати закладам торгівлі запровадити пріоритетне обслуговування пенсіонерів з 10:00 до 12:00.

Паралельно із цим у Київській області діють карантинні норми червоної зони, які запровадив Кабмін.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Станом на 8 квітня у Київській області зафіксували 1265 нових випадків захворювання на COVID-19. 717 інфікованих одужали. Від ускладнень хвороби помер 41 пацієнт.