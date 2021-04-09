На Київщині продовжили дію посиленого карантину
Заходи посиленої протиепідеміологічної безпеки на Київщині мали закінчитися 9 квітня. Однак під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посадовці вирішили продовжити додаткові заходи до 23 квітня.
Джерело:Київська ОДА
За словами керівника ОДА Василя Володіна, в області залишається складною ситуація з поширенням COVID-19. Щодня на Київщині фіксують вкрай високий рівень захворюваності та госпіталізацій. При цьому в об'єднаних громадах стан справ різниться.
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Як протиепідемічні обмеження діятимуть на Київщині до 23 квітня
Як зазначив губернатор, залежно від ситуації з розповсюдженням хвороби окремі громади мають:
- призупиняти освітній процес у школах, дитячих садочках та закладах дошкільної освіти;
- коригувати кількість громадського транспорту, зменшувати інтервал руху на внутрішньообласних маршрутах окрім годин з 7:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00.
- обмежувати перевезення пасажирів у кількості 50% від передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;
- рекомендувати закладам торгівлі запровадити пріоритетне обслуговування пенсіонерів з 10:00 до 12:00.
Паралельно із цим у Київській області діють карантинні норми червоної зони, які запровадив Кабмін.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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